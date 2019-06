Scoprire, abbracciare e salvare gli alberi sacri!

L’instancabile azione divulgativa di Franco Tassi e Margherita Martinelli sul ruolo degli alberi nell’equilibrio biologico del pianeta

Incontro con i Naturalisti Franco Tassi e Margherita Martinelli, da sempre impegnati nella difesa degli Alberi e delle Foreste, con tutta la Biodiversità che ospitano. Come Direttore storico del Parco nazionale d’Abruzzo (1969-2002), Franco ideò e realizzò mezzo secolo fa l’Operazione Grande Albero, salvando dal taglio oltre 10 milioni di alberi di grandi dimensioni, preservando numerose foreste naturali e lanciando poi la «sfida del 10%», per proteggere almeno 1/10 del Bel Paese. Un traguardo che sembrava impossibile, ma che venne vittoriosamente raggiunto all’alba del Terzo Millennio.

Oggi che l’incultura e l’avidità minacciano gravemente il Patrimonio Verde dell’Italia, scende di nuovo in campo a dimostrare gli immensi benefici che Alberi e Foreste garantiscono alla collettività: per l’equilibrio ecologico e idrogeologico, per la qualità dell’aria e la biodiversità, per la stabilità del clima e la bellezza del paesaggio, per il benessere e la salute umana. Soltanto la convinta e responsabile mobilitazione della cittadinanza attiva potrà salvare questa immensa ricchezza, sempre più sfruttata e insidiata, da cui dipendono la nostra stessa vita e il nostro futuro…

Su questo ed altri temi sono stati predisposti una serie di eventi che iniziati il 9 maggio termineranno il 10 agosto. Il prossimo sarà a Siena, venerdì 21 Giugno alle 17:30. Si svolgerà nella Sala Storica Biblioteca comunale degli Intronati, in Via della Sapienza, 1-5 sul tema : «Scoprire, salvare, abbracciare gli alberi».

R. V. G.