Geoeventi in tutta Italia per salvare il nostro futuro

La Giornata internazionale della Geodiversità il prossimo 6 ottobre, la geologia a servizio delle opere del Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr), sono questi i temi che l’Ordine regionale dei geologi (Org) della Puglia affronterà nella decima edizione della Settimana del pianeta Terra – Il nostro futuro «L’Italia alla scoperta delle Geoscienze – Una società più informata è una società più coinvolta», successione di eventi che si svolgeranno dal 2 al 9 ottobre in tutta Italia e anche in Puglia. Otto giorni di manifestazioni dedicate alla divulgazione scientifica, i «Geoeventi», voluti per far appassionare i giovani alla scienza, alle Geoscienze in particolare, e trasmettere l’entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica.

Una manifestazione che, realizzata con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), del Sistema nazionale della protezione ambientale (Snpa), del Consiglio nazionale dei geologi (Cng), della Bellezza in Costituzione e dell’Associazione italiana di geologia medica (AgmItalia), vuole far conoscere al grande pubblico le Geoscienze attraverso lo straordinario patrimonio geologico, ambientale, naturalistico e culturale del nostro Paese aprendo le porte su quel territorio complesso dove i geologi lavorano ogni giorno.

Perché la Settimana del pianeta Terra porta le Geoscienze in scena, facendole dialogare con arte, storia, archeologia, teatro, cinema, musica, letteratura ed enogastronomia, toccando quindi anche temi diversi che dalla cura e salvaguardia del territorio vanno a definire la tutela dell’ambiente, dall’affrontare temi relativi ai mutamenti climatici in atto parlano di sviluppo ecosostenibile, di transizione ecologica, di rischi connessi ai pericoli naturali.

Per Giovanna Amedei, Presidente dell’Org, «anche quest’anno l’Ordine dei geologi della Puglia è presente all’appuntamento della Settimana del pianeta Terra con la consapevolezza del ruolo divulgativo e comunicativo che ha questo evento per le Geoscienze. Nel primo Geoevento, dedicato alla Geodiversità, si affronterà il valore legato alla variabilità dei processi abiotici caratteristici di ogni territorio mentre nel secondo si evidenzierà l’importante ruolo degli studi geologici a servizio delle opere del Pnrr. L’obiettivo degli eventi è anche un’esortazione ai giovani studenti, specie alle donne, ad intraprendere studi scientifici di tipo geologico per preservare quella geodiversità caratteristica dei diversi contesti territoriali, specie alla luce degli attuali cambiamenti climatici ed ambientali, e contestualmente valorizzare la figura del geologo e il suo prezioso ruolo nell’ambito delle progettazioni di ogni grado per la specifica conoscenza nei diversi campi della geologia».

In Puglia sono due i Geoeventi patrocinati dall’Org della Puglia.

«6 ottobre 2022: I Giornata internazionale della Geodiversità», in programma giovedì, 06/10/2022 – ore 9:00, presso l’Aula magna del Dipartimento di scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro» a Bari;

«La geologia a servizio delle opere del Pnrr», sabato, 08/10/2022 – ore 8:30 -12:30, presso il Centro socio-culturale, Località Marina di Frigole a Frigole (LE).

(Fonte Ordine dei geologi della Puglia)