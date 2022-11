 I vincitori della 13a edizione del concorso fotografico Sigea

Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia

La Sigea-Aps promuove da ormai 13 anni, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio geologico pugliese, la geodiversità, la cultura geologica, e lo fa attraverso un concorso fotografico coinvolgendo amanti dei beni territoriali naturali e non.

Anche quest’anno il concorso è giunto a conclusione scegliendo i vincitori delle varie categorie.

La cerimonia di premiazione, programmata per il mese di dicembre, sarà comunicata quanto prima.

Le foto per la tredicesima edizione 2022 del concorso fotografico «Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia», sono state selezionate dalla Giuria composta da Mario Parise, Leonardo Losito, Maria Nilla Miccoli, Aurelia Spinelli, Alessio Vovlas.

Queste le 12 foto selezionate che saranno premiate per l’edizione 2022.

Sezione A – «Paesaggi geologici o geositi»

Amoruso Michele – Miniera di bauxite, Spinazzola (BT)

Cipressa Giuseppe – Marina Serra, Tricase (LE)

Greco Roberto – Segni del tempo, Carovigno (BR)

Lanotte Giuseppe – Mareggiata all’ora blu, Brindisi (BR)

Sezione B – «La geologia prima e dopo l’Uomo»

Belfiore Domenico – Rudere del Garagnone, Spinazzola (BT)

Bianchi Ilaria – Il Cavaliere di S. Nicolò, Isole Tremiti (FG)

Cannoletta Graziano – Notturno su Roca, Melendugno (LE)

Maria Teresa Matarrese – Rifugio nella roccia, Gravina in Puglia (BA)

Sezione C – «Una occhiata al micromondo della geologia»

Capriotti Mario – Macro geologia, Ostuni (BR)

Caroppo Oreste – Il viaggio delle rocce in alto mare, Otranto (LE)

Cuccaro Francesco – Conchiglia fossile, Polignano a Mare (BA)

Enriquez Giovanni – Sinuosità vulcaniche, Lecce (LE).

