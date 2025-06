Convegno alla Link, focus su ‘Italia alle prossime sfide’ con Crosetto e Giorgetti

Tempo di lettura: 2 minuti

(Adnkronos) – Si è tenuto oggi, presso l'aula magna Franco Frattini dell'Università degli Studi Link di Roma, il convegno organizzato con 'Machiavelli – Centro Studi Politici e Strategici', che ha riunito esponenti istituzionali, del mondo militare, industriale e accademico per discutere il futuro della sicurezza e della difesa nazionale. In sala, tra gli altri, il ministro della Difesa Guido Crosetto, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Durante la giornata numerosi gli interventi che hanno offerto una visione articolata sulle sfide geopolitiche, l’autonomia strategica, l’intelligenza artificiale applicata alla difesa, l’evoluzione tecnologica nel settore militare e il ruolo crescente del Mediterraneo. Durante la giornata si sono susseguiti numerosi interventi che hanno offerto una visione articolata sulle sfide geopolitiche, l’autonomia strategica, l’intelligenza artificiale applicata alla difesa, l’evoluzione tecnologica nel settore militare e il ruolo crescente del Mediterraneo. Hanno preso parte ai lavori: Roberto Russo (direttore generale dell'Università degli Studi Link), Daniele Scalea (presidente del Centro Studi Machiavelli), Giuseppe Cossiga (presidente Aiad), Antonio Gozzi (presidente Federacciai), Gianclaudio Torlizzi (consigliere del ministro della Difesa), Stefania Craxi (presidente Commissione Affari esteri e difesa Senato), Francesco Diella (Centro Studi Machiavelli), Gianandrea Gaiani (direttore di Analisi Difesa), Guglielmo Picchi (direttore relazioni internazionali Centro Studi Machiavelli), Alessio Butti (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione Tecnologica), Marco Angelini (Università Link, Commissione AI Presidenza Consiglio dei Ministri), Alessio Calabrò (amministratore delegato RAIT88), Camillo Sileo (già Vice-Capo VI Reparto Smd), Angelo Tofalo (ceo Quantum Ket), Lorenzo Guerini (presidente del Copasir), Stefano Cont (direttore capacità e pianificazione Eda, Alessandro Ercolani (ad Rheinmetall Italia), Lorenzo Mariani (managing director Mbda Italia), Vincenzo Sanfilippo (vicedirettore per le tecnologie avanzata Dna), Antonino Minardo (presidente Commissione Difesa Camera), Gabriele Maria Cafiero (Fincantieri, Evp Underwater), Andrea Gueglio (direttore impiego personale Marina Militare), Maurizio Melani (già ambasciatore Ue e Maeci), Francesco Maria Talò (inviato speciale per l’Imec), Salvatore Camporeale (sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito), Claudio Catalano (presidente Iveco Defence Vehicles),. Germano Dottori (consigliere scientifico Limes), Giuseppe Pietroniro (Leonardo, VP Simulation and Training), Edi Turco (comando Scuole Am, Capo di Stato Maggiore), Gabriele Zanchetta (ceo Aeronautical Consulting and Solutions). —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)