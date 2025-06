La nostra vita intrecciata con i minerali

Tempo di lettura: 2 minuti

֎Il volume dei Servizi geologici europei (EuroGeoSurveys). Se prima i minerali erano visti come semplici risorse estratte, oggi sono al centro di dibattiti sull’innovazione, la sostenibilità e la sicurezza globale֎

I minerali, fin dagli albori della civiltà, rappresentano quegli elementi chimici che estratti, attraverso ingegnose procedure industriali, permettono di costruire tutti gli oggetti della vita quotidiana: dal bicchiere con cui beviamo l’acqua, allo smartphone, fino al sale da cucina. Siamo ormai abituati a vivere in un mondo altamente tecnico e organizzato e nella nostra quotidianità diamo per scontato la presenza di una moltitudine di oggetti tecnologici che ci facilitano la vita. Tutti noi utilizziamo oggetti fatti da materiali che provengono da minerali.

Questo è il cuore del libro «Minerals in Your Life».

Il volume nasce da un’iniziativa dei Servizi geologici europei (EuroGeoSurveys). Ogni Servizio ha scelto un minerale simbolo per rappresentare il proprio Paese, un elemento in cui si riconosce e che viene raccontato nel libro attraverso paragrafi e vignette, illustrandone l’uso quotidiano e il legame con la cultura nazionale. Con il pretesto di raccontare le vicende di tre personaggi, Gaia, una giovane economista che sogna un futuro sostenibile, Norman, un ricercatore appassionato di tecnologia e scoperte scientifiche, e il loro cane Lucy, il libro racconta in modo semplice quanto i minerali siano fondamentali nelle attività della nostra vita. Dalla penna a sfera alla batteria di uno smartphone, passando per le strade e gli edifici. Senza i minerali non saremmo mai arrivati all’attuale epoca del silicio, elemento chiave per la produzione di microchip e semiconduttori, saremmo rimasti fermi all’età della pietra.

Un libro che prende vita dieci anni fa nella sua prima edizione… Minerals in Your Life ha rivelato, e continuerà a farlo, come i minerali modellano la nostra vita quotidiana. Ora, in un mondo che corre per l’energia verde, la sua seconda edizione evidenzia l’urgente bisogno dell’Europa di un approvvigionamento minerale sostenibile.

Mentre la geopolitica cambia, gli esperti di EuroGeoSurveys guidano la ricerca di materie prime critiche volendo far riflettere su una visione collaborativa della gestione dei minerali che deve bilanciare ecologia, economia e innovazione per le generazioni a venire.

Il libro continua a voler essere un ponte tra la conoscenza scientifica e la realtà quotidiana. Se prima i minerali erano visti come semplici risorse estratte, oggi sono al centro di dibattiti sull’innovazione, la sostenibilità e la sicurezza globale.

La seconda edizione del libro uscirà in autunno e si propone come un invito a riflettere sul rapporto tra minerali e vita quotidiana. Senza comprendere l’origine dei minerali, è difficile affrontare sfide come la transizione ecologica o la gestione responsabile delle risorse, dove alla base c’è sempre la conoscenza geologica che non è un dettaglio ma un pilastro per il futuro.

Un testo per tutti, un libro che rappresenta il risultato di una collaborazione straordinaria tra scienziati, comunicatori e illustratori, perché i minerali sono la chiave del presente ma soprattutto del futuro…

Elsa Sciancalepore