Improve, 4 anni di ricerca per formare nuovi vulcanologi

֎Ingv, a Roma, ha ospitato la conferenza finale del progetto europeo. L’iniziativa si è occupata di formazione per la ricerca nel campo della vulcanologia, ha tracciato una nuova via per lo studio dei sistemi magmatici puntando su tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e cooperazione transnazionale֎

Si è conclusa presso la sede centrale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) la conferenza finale del progetto europeo Improve (Innovative Multi-Discipline European Research training network on VolcanoEs), finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie actions Innovative Training Networks (H2020/MSCA-ITN).

L’evento ha riunito ricercatori, partner accademici e industriali per fare il punto sui risultati di una rete di formazione europea dedicata allo studio multidisciplinare dei vulcani.

Sotto il coordinamento dell’Ingv, Improve ha coinvolto nove istituzioni accademiche e tre piccole-medie imprese provenienti da Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda e Islanda, con l’obiettivo di formare quindici giovani ricercatori internazionali attraverso programmi di dottorato focalizzati su approcci moderni, quantitativi e multidisciplinari dedicati allo studio vulcanologico.

«Improve ha rappresentato un’opportunità unica per costruire una nuova generazione di vulcanologi, capaci di dialogare con il mondo dell’industria e della ricerca scientifica avanzata», ha sottolineato durante l’apertura della conferenza il Presidente dell’Ingv, Fabio Florindo.

Il cuore scientifico del progetto si è concentrato su due vulcani emblematici: la caldera del Krafla in Islanda e l’Etna in Italia.

Nella caldera del vulcano Krafla, l’incontro imprevisto con il magma a 2,1 km di profondità durante trivellazioni geotermiche della compagnia statale Landsvirkjun, partner del progetto, ha dato impulso alla nascita dell’iniziativa internazionale Krafla Magma Testbed (KMT). Quest’ultima ambisce a realizzare il primo osservatorio magmatico operativo al mondo.

«Improve ha contribuito al KMT con avanzamenti significativi nell’imaging vulcanico e nella caratterizzazione chimico-fisica del magma e del sistema geotermico», ha evidenziato Paolo Papale, ricercatore dell’Ingv e coordinatore di Improve, nel corso dei lavori.

Diversamente, l’Etna, tra i vulcani più attivi e monitorati al mondo, ha offerto l’ambiente ideale per sperimentare analisi multiparametriche, intelligenza artificiale e simulazioni numeriche.

«Abbiamo relazionato le più piccole variazioni superficiali alle dinamiche profonde del magma, esplorando le interazioni nel sistema magma-gas-roccia», hanno spiegato i giovani ricercatori durante le presentazioni.

La conferenza ha visto l’intervento di tutti i quindici dottorandi, che hanno illustrato i risultati delle loro ricerche, frutto di collaborazioni costanti tra istituzioni accademiche e imprese.

Nel corso dei quattro anni di progetto (2021–2025), Improve ha realizzato:

● Due grandi esperimenti multiparametrici sui vulcani Etna e Krafla.

● Quattro scuole internazionali in Islanda, Irlanda, Italia e Germania.

● Cinque corsi di specializzazione in Francia, Regno Unito, Spagna, Italia e Germania.

● Otto moduli di insegnamento digitali, disponibili anche sul canale YouTube «improve itn».

● Un workshop dedicato al dialogo tra scienza e industria sui temi chiave del progetto.

(Fonte Ingv)