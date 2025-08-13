Dissalatore a Taranto, i cittadini si ribellano

Tempo di lettura: 3 minuti

Come sapete, nel Tarantino, il nostro Tara è al centro di un progetto per realizzare l’impianto di dissalazione più grande d’Italia, per iniziativa dell’Acquedotto pugliese e suffragato da Giancarlo Chiaia, professore d’Idraulica al Politecnico di Bari, peraltro componente della Commissione regionale per la valutazione dell’impatto ambientale. Fortuna vuole che il ministero dell’Ambiente abbia ritenuto tale dissennato progetto incompatibile con gli obbiettivi di sostenibilità ambientale per svariati motivi che vanno dai pesanti effetti negativi sull’ambiente e sugli ecosistemi naturali, e che graverebbero su d’un

territorio definito senza mezzi termini dall’Onu «zona di sacrificio», in cui, cioè, si consuma da decenni una malaugurata collusione tra governo e aziende, e che sta sortendo malattie e lutti nelle comunità locali.

Una comunità che legittimamente oggi insorge per la salvaguardia del nostro fiume e del suo territorio, perfettamente consapevole che i benefici della natura e della biodiversità sono alla base d’ogni aspetto dello sviluppo umano e della sopravvivenza, e sono quindi fondamentali per il successo, oggi tanto conclamato, degli obbiettivi di sviluppo sostenibile.

Secondo le ultimissime analisi, circa l’80% degli ecosistemi naturali in Europa versa in «pessime condizioni» a causa dello sfruttamento intensivo del territorio e dei mari, anche Taranto ne sa qualcosa. Nell’ultimo decennio (e chi scrive lo sta provando sulla sua pelle) è sparito circa l’80% degli insetti, particolarmente quelli a volo crepuscolare e notturno, a causa delle varie forme d’inquinamento, delle coltivazioni intensive, dell’uso di biocidi, della carenza di nutrimento e della crisi climatica che s’intensifica di anno in anno indisturbata: ma senza di loro la catena alimentare è compromessa e la piramide ecologica crolla. Senza l’opera d’impollinazione di tali laboriosissimi alati, fondamentali per il 75% delle piante alimentari, l’agricoltura collassa e la produzione di cibo e frutta va perduta.

A livello mondiale la situazione è la medesima, ragion per cui da qualche tempo si va sempre di più affermando la necessità di arrestare questa rovina ecologica e l’urgenza di compensarla ricostruendo gli ecosistemi: altro che impiantare un rovinoso dissalatore su uno dei fiumi ancora abbastanza intonsi e rimasti a tener viva quel che resta della connessione ecologica locale in un territorio martoriato come quello della nostra Città!

Com’è noto, l’Ue punta al disinquinamento e all’aria depurata entro il 2030, già qualcosa si sta facendo, tuttavia i livelli d’inquinamento sono ancora troppo elevati e gli attuali sforzi anche da parte delle Istituzioni non sono sufficienti a limitarne il livello, in uno alla contaminazione degli ecosistemi, la perdita di biodiversità e l’alterazione del paesaggio col conseguente consumo del suolo naturale che ne deriva.

Cosa fare allora per garantire la sopravvivenza del patrimonio naturale, di cui il nostro Tara, il nostro territorio, i nostri due mitici mari sono parte integrante? Se attualmente non sembrano capaci di operare al meglio i poteri attualmente dominanti (politico, accademico, mediatico, burocratico e tecnologico…) a mio sommesso avviso una soluzione, una strategia va ricercata in quel mondo da lungi sottomesso e manipolato che è il «Popolo Sovrano» al quale, come già sta succedendo nella nostra Città, in tutta verità spetterebbe l’ultima parola sul proprio destino.

In tale direzione va collocata l’importante iniziativa di PeaceLink e di Giustizia per Taranto che consiste nel ricorso al Tar contro l’Aia, la Autorizzazione integrata ambientale rilasciata all’impianto siderurgico di Taranto.

Il nome stesso di tali Associazioni richiama ad un cambiamento ecologico e ambientale pacifico ma deciso, tenendo presente, però, che tutto questo sarà possibile solo con la crescita culturale, la maturazione politica, la cooperazione sociale ed il risveglio delle coscienze dei tarantini, che, pur non ignorando i dati scientifici, abbiano sempre come obbiettivo finale il buon senso ma anche (udite, udite…) la «dimensione spirituale». A perfetta somiglianza delle popolazioni vernacolari che ci hanno preceduto sul territorio e sul pianeta per le quali la natura era «teofania», diretta emanazione cioè della divinità, quindi una magica realtà inviolabile e da salvaguardare… costi quel che costi!

Valentino Valentini