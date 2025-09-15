La destra e la sinistra non hanno capito che non esistono più

Tempo di lettura: < 1 minuto

֎Bisogna abituarsi a guardare i fatti e non nascondere le nostre incapacità di gestione della società dietro inesistenti ideologie. Oggi le ideologie ci sono ma si tratta di egoismo e solidarietà֎

La polemica destra e sinistra è risibile. Entrambi gli schieramenti ragionano con categorie antiquate e inesistenti. Destra e sinistra sono incapaci di rifondare lo stato moderno e rispondere alle necessità future. Per questo l’economia ha preso in mano le redini.

Il problema oggi non è ideologico ma vitale. Possiamo dire che non esiste un problema planetario ma intanto si muore per inquinamento dell’aria e dell’acqua. Possiamo dire che non esiste un problema climatico ma intanto le nostre città sono devastate da fenomeni meteorologici estremi e nuovi.

Oggi le ideologie ci sono ma si tratta di egoismo e solidarietà.

L’egoismo vuole tutto per sé, distrugge solamente e non rispetta il prossimo. La solidarietà cerca di arginare le violenze, i bullismi, gli sfruttamenti di persone e popoli. E ci sono battaglie che vanno fatte insieme.

Queste sono le nuove ideologie, e finché non lo capiremo avremo fatto solo passi indietro verso la barbarie.

È evidente che queste nuove ideologie vengono «usurpate» dagli schieramenti ma le soluzioni proposte non rispondono alle necessarie soluzioni. Una via c’è ed è quella della nascita di un nuovo schieramento che si affidi alla conoscenza e alla ricerca delle soluzioni per un pianeta ferito e sempre in evoluzione.

Chissà quanto dovremo aspettare e se faremo in tempo prima che i trogloditi moderni si autodistruggano.

