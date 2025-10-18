Sinner, il Six Kings Slam non vale ‘solo’ 6 milioni: per Jannik anche una racchetta d’oro

Tempo di lettura: < 1 minuto

(Adnkronos) – Il Six Kings Slam fa ricco Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro, vincitore del torneo per il secondo anno consecutivo, ha battuto in finale Carlos Alcaraz e si è assicurato il super premio di 6 milioni di dollari, ma non solo. Il fuoriclasse nato a San Candido e oggi numero 2 del ranking Atp ha ricevuto in regalo dagli organizzatori del torneo anche un regalo speciale: una racchetta d'oro massiccio, consegnata nelle sue mani dopo il trionfo. Un premio in più per il campione azzurro, che ha messo in campo nei tre match del torneo un tennis spaziale. Battendo Tsitsipas nei quarti e poi Djokovic in semifinale, prima del capolavoro nell'ultimo atto contro il numero uno al mondo. Per la prossima sfida tra i due, appuntamento a Torino per le Atp Finals.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)