Satelliti e telecomunicazioni made in Italy contro il Covid-19

L’Abruzzo e il Fucino al centro delle attività

Dal Fucino, uno dei più importanti «teleporti» satellitari al mondo, vengono forniti servizi avanzati nel campo delle telecomunicazioni, della messa in orbita e del controllo di importanti asset spaziali, civili e militari per istituzioni e clienti privati nazionali e internazionali. Al Fucino, oltre al Centro di Controllo Galileo, ha sede il Centro di Controllo della costellazione satellitare italiana per l’osservazione della Terra Cosmo-SkyMed dell’Agenzia spaziale italiana e del ministero della Difesa

Dalle informazioni trasmesse oggi dalla Protezione civile, arrivano finalmente, dopo settimane, dati confortanti sull’epidemia in Italia sul virus Covid19. Ci si prepara quindi alla Fase 2 con dati che fanno ben sperare, anche se non andrà ancora per nulla abbassata la guardia.

Merito di molti fattori: umani (soprattutto con le misure di contenimento), scientifici e tecnologici. In Italia, il settore delle telecomunicazioni e dei satelliti si è dimostrato importante. Dall’insorgere dell’emergenza Coronavirus, Leonardo (con le sue aziende del settore aerospaziale), ha messo in atto una serie di attività e misure per garantire la continuità di molte delle sue operazioni, compresi i centri spaziali in Italia e nel mondo. La sospensione, anche solo parziale delle attività satellitari, potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza nazionale, sui servizi di pubblica utilità e, in generale, sulla vita di tutti i cittadini.

Ma in Italia, Telespazio (joint venture tra Leonardo 67% e Thales 33%), ha garantito la piena operatività del Centro spaziale del Fucino, in Abruzzo, sito strategico che ospita alcune infrastrutture tecnologiche di grande importanza a livello internazionale, come il Centro di controllo di Galileo, il sistema satellitare europeo che garantisce a utenti in tutto il mondo servizi di navigazione e localizzazione satellitare di estrema precisione.

Una nuova organizzazione del lavoro, resa possibile grazie al senso di responsabilità e alla disponibilità dei lavoratori di Telespazio, ha garantito al Centro spaziale del Fucino la sicurezza del personale e la piena operatività del sito.

L’azienda ha definito aree segregate ad accesso limitato al solo personale preposto e sono stati identificati e formati team di lavoro intercambiabili, in grado di garantire la continuità operativa delle prestazioni 24 ore su 24 in tutte le sale di controllo del Centro.

Il sistema è il punto di riferimento mondiale nel campo dell’osservazione radar del nostro pianeta, 24 ore al giorno e in ogni condizione atmosferica. Inoltre, l’Esercito italiano, con il IX Reggimento Alpini dell’Aquila, ha provveduto a installare all’interno del Centro Spaziale dell’Abruzzo un campo con sette tende riscaldate in grado di ospitare durante la notte i team che gestiscono le operazioni del Centro di Controllo della rete di navigazione satellitare Galileo.

Il campo ospita anche le attrezzature necessarie alla preparazione e alla somministrazione dei pasti caldi, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Personale militare assicurerà per tutto il periodo dell’emergenza il supporto logistico necessario a garantire il corretto funzionamento della struttura. Questi interventi sono stati efficacemente supportati dalla Presidenza del Consiglio che, grazie alla nuova governance del settore spaziale, è in grado di agire rapidamente a sostegno delle aziende strategiche italiane.

Antonio Lo Campo