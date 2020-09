Un evento all’insegna del divertimento con la scienza organizzato da Net, progetto della Notte europea dei ricercatori, con la collaborazione di CineVillage Parco Talenti e Anec Lazio

Un week-end dedicato alla scienza, al divertimento e all’intrattenimento, con laboratori, esperimenti, talk anche per ragazzi e spettacoli, nello spazio aperto del Parco Talenti a Roma.

Questo è «Talenti per la scienza», un evento all’insegna del divertimento con la scienza organizzato da Net, progetto della Notte europea dei ricercatori, con la collaborazione di CineVillage Parco Talenti e Anec Lazio.

Tante le attività in programma che dalla «scoperta dei tesori della Terra», rocce, minerali e fossili con esperimenti e dimostrazioni realizzati con i materiali geologici, evento a cura dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) vanno a conoscere i terremoti e i vulcani, con l’evento «un pianeta che non sta mai fermo» a cura dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv); dalla «scoperta del fiume», momento di incontro per esplorare l’ambiente fluviale e scoprire come tra piante e animali noti pullulino molti altri organismi e specie botaniche che a volte sfuggono completamente alla nostra vista (evento anche questo a cura dell’Ingv e del Museo del Fiume di Nazzano) Sistema museale Resina vanno poi a divertirsi con «Bit Wars!», gioco per conoscere a fondo la rappresentazione numerica che è alla base di tutti i dispositivi elettronici, evento a cura di Cineca.

E in particolare oggi Gabriella Greison alle ore 19 con il suo «Monologo quantistico» racconterà, con foto, musica e video, i fatti più sconvolgenti, misteriosi, divertenti, umani che hanno fatto nascere la Fisica Quantistica. Uno spettacolo che racconta il ritrovo a Bruxelles di tutti i fisici del XX secolo che hanno fatto venire alla luce, quel giorno, la Fisica Quantistica. A seguire alle ore 22:30 Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni con «2 Talenti per la Scienza!» dialogheranno ponendo l’attenzione sul tema fondamentale dei cambiamenti climatici, sul futuro e sulle scelte consapevoli. Un invito a ciascun cittadino a fare scelte responsabili per la propria vita e per il futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno. Un dialogo che vuole essere anche un appello deciso ad impegnarsi, ora e non domani, insieme, con l’obiettivo di preservare la nostra Terra!

Gli eventi di scienza, proposti all’interno del progetto europeo Net, sono gratuiti e adatti ad un pubblico di tutte le età. Alcuni eventi richiedono una prenotazione, necessaria per rispettare tutte le normative di sicurezza.

