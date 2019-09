20° Premio ecologia Laura Conti per tesi di laurea

Possono concorrere al premio tesi di laurea che trattano vari argomenti, il risparmio e lotta agli sprechi, i Parchi e l’ecoturismo, il consumo sostenibile, la mobilità intelligente, i rifiuti, le energie rinnovabili, l’educazione ambientale, la storia dei movimenti ecologisti e consumeristi, la legislazione ambientale e tanti altri temi legati all’ambiente e ai consumi

L’Ecoistituto del Veneto Alex Langer e la Fondazione Icu (Istituto consumatori utenti) ripropongono anche per il 2019 il Premio Ecologia Laura Conti dedicato alle tesi di laurea.

Il premio è ormai giunto alla ventesima edizione e continua nell’obiettivo di valorizzare tesi di laurea di neo laureati, lavori spesso pregevoli ma che troppe volte rimangono negli archivi delle Università.

Il Premio riconosce con una borsa di studio le tesi migliori e le rende note attraverso la pubblicazione di testi specifici e di articoli, oltre che nell’organizzazione di convegni ed eventi di divulgazione.

Questo premio stimola l’Università ad affrontare temi utili al futuro della nostra società e fa conoscere ricerche che resterebbero ignote. Il concorso è intitolato a Laura Conti, la più grande divulgatrice ambientale italiana, con cui abbiamo collaborato per quasi venti anni. Le quasi tremila tesi che ad oggi hanno concorso, sono rintracciabili come titolo ed autore nel sito, nelle due sezioni Ecoistituto e Fondazione Icu. Fondazione Icu ed Ecoistituto del Veneto hanno come fine ricerca e divulgazione, rispettivamente, delle tematiche consumeriste ed ecologiche.

A questo scopo, Icu edita i Libri dei Consumatori (molti dei quali frutto di rielaborazione di tesi vincitrici), che si possono richiedere gratuitamente alla Fondazione (tel/fax 041.935.666). Ecoistituto del Veneto edita le riviste Gaia (trimestrale nazionale, che ospita spesso articoli di neolaureati vincitori del Premio), Tera e Aqua (bimestrale veneto) e i Libri di Gaia.

Questo, crediamo sia il modo migliore anche per mantenere vivo il ricordo della più grande divulgatrice ambientale del nostro paese: Laura Conti, la più grande divulgatrice ambientale italiana, che abbiamo avuto l’onore e il piacere di avere tra i nostri maestri e compagni di strada.

Possono concorrere al premio tesi di laurea che trattano vari argomenti, il risparmio e lotta agli sprechi, i Parchi e l’ecoturismo, il consumo sostenibile, la mobilità intelligente, i rifiuti, le energie rinnovabili, l’educazione ambientale, la storia dei movimenti ecologisti e consumeristi, la legislazione ambientale e tanti altri temi legati all’ambiente e ai consumi.

Sono ammesse tesi di tutti i livelli, compresi i Master, discusse nelle Università italiane, negli anni accademici dal 2008-2009 in poi, inviate entro il 30 novembre 2019 presso la sede dell’Ecoistituto e della Fondazione Icu.

Il 1° premio è di 1.000,00 euro, il 2° premio è di 500,00 euro , il 3° premio è di 250,00 euro.

La giuria è composta da Michele Boato, Anna Ciaperoni, Paolo Stevanato, Franco Rigosi.

(Fonte Ecoistituto del Veneto Alex Langer)