Il patrimonio geologico della Puglia visto dai giovani

Con la premiazione delle quindici foto protagoniste del concorso fotografico «Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia» si è conclusa anche la quinta edizione di quella che rappresenta ormai da anni la manifestazione voluta e gestita dalla Società italiana di geologia ambientale (Sigea) che ha come obiettivo finale quello di avvicinare i giovani alla fotografia stimolando la conoscenza dei siti di interesse geologico (geositi) della regione Puglia.

Il concorso, organizzato dalla Sigea – Sezione Puglia e con il patrocinio del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) – Ufficio scolastico regionale per la Puglia Direzione generale di Bari, l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e in collaborazione con la casa editrice Zanichelli, ha visto la partecipazione attiva degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado pugliesi che con i propri scatti hanno dimostrato di cogliere appieno l’obiettivo di conoscenza, curiosità ed esplorazione del concorso.

La Giuria presente alla premiazione e costituita da Franco Pisanò (Docente di Scienze naturali), Maurizio Bruno (Referente Zanichelli), Diana Cimino Cocco (Impiegata Miur e appassionata di fotografia), ha selezionato, tra le 15 foto vincitrici, tre foto, quella di Picciallo Paolo: La lenta opera del torrente Gravina, di Rutigliano Alessandro: La Pescara degli Antichi, di De Tullio Sergio: Conchiglia fossilizzata, a cui sono stati erogati rispettivamente tre buoni spesa di 100 euro offerti dalla Sigea. A tutti gli studenti premiati è stato riconosciuto l’attestato di partecipazione e i libri offerti dalla casa editrice Zanichelli.

La premiazione, curata dal Presidente della Sigea – Sezione Puglia, geologo Raffaele Lopez, e dai componenti del direttivo regionale, geologi Magda Gallo Maresca e Salvatore Valletta, ha mostrato stimolanti e personali presentazioni degli studenti che nel commentare la foto scattata hanno evidenziato l’interesse nella materia coinvolgendo con il loro entusiasmo i docenti e i genitori accompagnatori. Gli scatti, realizzati in occasione di escursioni organizzate dalle scuole sul territorio regionale hanno, insomma, anche quest’anno permesso di coinvolgere una comunità alla scoperta del proprio territorio, di creare un background di partecipazione sociale immortalando stralci autentici del nostro patrimonio geologico.

E. S.