Tar Marche blocca la caccia in preapertura

Il Tar delle Marche ha sospeso ieri, con Decreto cautelare monocratico, la caccia a tutte le specie di uccelli che la regione Marche aveva illegittimamente deciso di far cacciare in «preapertura» ed alcune fino al 18 settembre, quando ci sarà l’udienza di merito.

Le Associazioni ambientaliste e animaliste Wwf Italia, Lipu, Lav, Lac, Enpa, che hanno fatto ricorso al giudice amministrativo di Ancona, si dichiarano estremamente soddisfatte per questo primo rilevantissimo risultato positivo, che va ben al di là dei confini regionali, e grazie al quale migliaia di animali selvatici sfuggiranno alla morte che era stata decretata dalla Regione Marche, violando sistematicamente le leggi italiane ed europee.

Ancora una volta l’arroganza della Regione Marche, che in spregio alle più elementari norme del diritto e al buonsenso, ha varato un calendario venatorio calibro 12, è stata respinta e la scienza e la legge hanno avuto ragione

Non sono serviti, la scorsa stagione venatoria, una sonora sconfitta davanti al Consiglio di Stato, una davanti al Tar Marche e due leggi regionali impugnate dal Governo a convincere la regione Marche a rispettare le norme per la tutela della fauna selvatica.

Anche quest’anno, infatti, la Regione Marche ha varato un nuovo calendario venatorio con le stesse violazioni di legge dello scorso anno, in mancanza di un valido Piano Faunistico Venatorio Regionale, autorizzando la caccia a specie tutelate dall’Unione europea, senza un piano di gestione che contrasti il declino di queste specie.

Il Calendario venatorio delle Marche quest’anno consentirebbe ancora la caccia nelle Aree Rete Natura 2000 senza un valido Piano faunistico venatorio regionale e avrebbe consentito la caccia prima della sua apertura generale il 15 settembre, se non ci fosse stato il Tar a bloccarla. Una battaglia persa in malo modo, il cui esito auspichiamo verrà confermata davanti ai giudici amministrativi del Tar Marche che si pronunceranno in composizione collegiale il prossimo 18 settembre.

Infine, segnaliamo la Regione Marche come una di quelle che non ha voluto seguire le motivate raccomandazioni del ministero dell’Ambiente, che chiedeva di vietare la caccia alle specie Pavoncella e Moriglione, gravemente minacciate in tutta l’Unione europea.

«Anche quest’anno andremo fino in fondo, con fiducia nella Magistratura Amministrativa, per impedire forzature e violazioni di Legge e per difendere ancora una volta il patrimonio faunistico che, ricordiamo, è “patrimonio indisponibile dello Stato”. Ringraziamo il nostro bravissimo ed appassionato avvocato Tommaso Rossi del Foro di Ancona che ci ha regalato questa nuova splendida vittoria, che dedichiamo a tutti i difensori della fauna selvatica delle Marche e di tutta Italia» hanno dichiarato Wwf Italia, Lipu, Lav, Lac, Enpa.

(Fonte Wwf)