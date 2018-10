La forza della natura meraviglia sempre

Sì, lo sappiamo e l’abbiamo scritto sempre: la natura ha una forza intrinseca che non conosciamo del tutto. Immagini come queste ci scorrono davanti agli occhi, spesso distratti, ma non riflettiamo, non deduciamo nulla

Continuiamo per la nostra strada affollata di sicurezze e certezze nella nostra scienza. Spiamo la natura, cerchiamo di imitarla ma spesso con scarso successo e spessissimo con danni, presi come siamo dalla foga del business, della notorietà…

La natura non ha fretta, come i semi, che se non trovano le condizioni adatte non germogliano, o come altri semi che, passato il fuoco criminale, ci regalano varietà insospettabili.

La natura non riusciamo a «ingabbiarla», come mostra la foto di Pina Catino.

Per questo ci sopravviverà.

(R. V. G.)