Fridays for future, l’assemblea nazionale

È in corso a Bari. Più di 200 attivisti da tutta Italia in un luogo solo per arrestare la crisi climatica

È in corso a Bari (si concluderà domani) l’assemblea nazionale di Fridays for future Italia. Più di 200 attivisti da tutta Italia in un luogo solo, dialogando del futuro del movimento si interrogano su quali strategie adottare per raggiungere degli obiettivi che arrestino la crisi climatica.

Fridays for future è un movimento globale che riconosce l’Emergenza climatica ed esige un percorso sicuro per restare sotto +1,5ºC come stabilito dall’Accordo di Parigi del 2015 e dal rapporto degli scienziati dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc).

Siamo nel mezzo di una crisi climatica e ambientale senza precedenti e la scienza dice che il tempo per agire sta per scadere.

Un movimento che si mobilita e chiede azioni efficaci vigilando sull’operato dei leader politici affinché questa crisi sia trattata come tale.

Per restare aggiornati sulle azioni del movimento è possibile seguire anche il canale Telegram.

Perché tutti possono far parte del cambiamento. Per entrare in Fridays For Future, ma soprattutto sostenere le attività dell’associazione è possibile donare al crowdfunding.

